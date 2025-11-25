Реклама

Долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников остаются серьезной проблемой для отрасли, несмотря на улучшение платежной дисциплины. Об этом заявил глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

По его словам, на 31 августа 2025 года задолженность Гарпоку по старым платежам составляла 11,6 миллиарда гривен.

«Наши участники ассоциации понимают тяжелую ситуацию в стране и понимают, что сейчас "Гарантированный покупатель" не может рассчитаться полностью по долгам, в том числе перед солнечными электростанциями, и другой генерации возобновляемых источников. По состоянию на 31 августа 2025 года по самым данным Гарпока старые долги составляли 11,6 миллиарда гривен. То есть большая сумма», - отметил Соколовский.

Он подчеркнул, что для стабилизации ситуации требуется четкий многолетний график погашения задолженности, который мог бы быть закреплен на уровне закона.

«Что нам нужно? Требуется четкий многолетний график погашений долгов. То есть на несколько лет, закрепленный возможно даже законом. Это был бы лучший вариант, потому что долги скапливаются», — объяснил эксперт.

Несмотря на это, ситуация в 2025 году лучше, чем в предыдущие годы, говорит эксперт. Текущий уровень расчетов между производителями и Гарпоком составляет около 92%.

Соколовский добавил, что решение долговой проблемы может быть достигнуто из-за привлечения финансовых институтов и международных партнеров, поддерживающих зеленый переход Украины.

Ранее директор Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская заявила, что системные долги Гарпока перед инвесторами тормозят развитие зеленой энергетики.