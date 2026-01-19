Долги по зарплатам в Украине: какие компании в лидерах

На начало 2026 года в Украине зафиксировано 36 629 активных производств по невыплате заработной платы / © ТСН.ua

Реклама

Более 36,6 тысячи долгов по заработной плате зафиксировано в Украине на начало января 2026 года. За год долгов стало больше на 6%. Чаще зарплату задерживают в химической промышленности и сфере поставки электроэнергии и газа.

Об этом говорится в аналитике «Опендатабот», ссылающейся на данные Единого реестра должников.

В то же время более трети всех долгов приходится на предприятия Днепропетровщины.

Реклама

На начало года в Украине насчитывается 36 629 активных производств по невыплате зарплат.

По данным аналитиков, в прошлом году украинские компании установили антирекорд: 9 174 производства по долгам по зарплате против 488 компаний. Это на 30% больше, чем в 2024 году и самый большой показатель за последние 5 лет.

56% из открытых в прошлом году взысканий за задолженность по зарплате не погашены до сих пор.

Чаще всего не выдавали зарплату своим сотрудникам компании, производящим химическую продукцию: более 2,6 тысячи производств, или 29% от всех. Почти столько же долгов и для предприятий в сфере снабжения электроэнергией и газом (27%).

Реклама

Напомним, в этом году учителям в Украине повысят зарплаты. Это будет происходить в два этапа. Ожидается, что средняя заработная плата составит около 30 тыс. грн.

В Украине с 1 января 2026 возрастут пенсии. Повышение выплат стало возможным благодаря росту прожиточного минимума и минимальной зарплаты.