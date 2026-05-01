Долги свыше $4 млрд, нестабильность правил и прайс-кепы блокируют развитие энергорынка
Энергорынок Украины остается системно проблемным из-за накопленных долгов и жестких регуляторных ограничений, сдерживающих инвестиции.
Об этом заявил украинский бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный.
По его словам, несмотря на формальные изменения рынок не стал полноценно конкурентным и фактически остается административной конструкцией.
«Ничего не меняется. Это не рынок. Это политическая конструкция, которая осталась гнилой внутри, несмотря на ремонт фасада», — отметил он.
Бизнесмен подчеркнул, что общий объем долгов на рынке уже превышает $4 млрд, из которых около $1 млрд задолжали инвесторам в возобновляемую энергетику. Это подрывает доверие к сектору и усложняет привлечение нового капитала.
Помимо долгов инвесторы сталкиваются с рядом регуляторных барьеров. Среди них – сложные процедуры изменения целевого назначения земли, нестабильность правил игры, а также ценовые ограничения (прайс-кепы), влияющие на экономику проектов.
«Инвесторы наталкиваются на регуляторные барьеры… нестабильность государственных правил игры, в частности, в отношении ценовых ограничений (прайс-кепов)», — отметил Тинный.
Он добавил, что в таких условиях часть проектов реализуется только для собственного потребления, что не увеличивает устойчивость объединенной энергосистемы.
По его мнению, без одновременного решения долговой проблемы и пересмотра регуляторных ограничений энергорынок и дальше будет оставаться малопривлекательным для инвесторов.
Напомним, глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что долги на энергорынке растут примерно на 1 миллиард гривен ежемесячно и могут достичь 50 миллиардов гривен уже через несколько месяцев.