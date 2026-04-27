Долги теплоснабжающих предприятий за газ достигли 150 млрд грн и прямо угрожают подготовке к следующей зиме — эксперт

По состоянию на конец апреля общая задолженность предприятий теплоснабжения, ТЭЦ и ТЭС за природный газ составляет около 150 млрд грн, более 80% из которых просрочены.

Об этом в своей колонке пишет аналитик рынка природного газа, эксперт Михаил Свищо.

Долговая проблема сосредоточена в секторе теплоснабжения и носит системный характер при том, что уровень оплат населением коммунальных услуг составляет около 98%, отмечает он.

Свище пишет, что долги предприятий теплоснабжения за потребленный газ достигли уровня, которого Украина не видела с 1990-х.

«Эта проблема уже давно перестала быть сугубо отраслевой - сегодня она непосредственно определяет, будут ли украинцы тепло следующей зимой», - объясняет эксперт.

Он также отмечает, что Украина привлекает международное финансирование для закупки газа, чтобы компенсировать потерю добытую в результате российских атак. Проблема долгов теплокоммунэнерго создает колоссальный риск для всей страны и может привести к проблемам с газом и макрофинансовой стабильности страны.

Харьков и местные коммунальные предприятия накопили почти 31 миллиард гривен долгов за энергоносители перед государственными поставщиками: за электроэнергию почти 8 миллиардов гривен, за газ 23 миллиарда гривен. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль в час вопросов к правительству.

