Долги украинцев за ЖКУ ужасают: Госстат озвучил суммы
Вопрос своевременной оплаты полученных жилищно-коммунальных услуг в Украине стоит остро, ведь даже без повышения тарифов на тепло и горячую воду квитанции могут оплатить не все граждане.
Долг украинцев за оплату жилищно-коммунальных услуг, за исключением долга, сформированного на временно оккупированных территориях, к концу второго квартала этого года вырос до 106,6 миллиарда гривен.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Наибольшие долги — за поставку тепловой энергии и горячей воды.
Общие долги:
за поставку тепловой энергии и горячей воды — 35,2 млрд грн
за газ — 32,3 млрд грн
за электроэнергию — 17,1 млрд грн
за холодную воду — 10,2 млрд грн
при правлении многоквартирным домом — 8,8 млрд грн
за вывоз мусора — 3,1 млрд грн
Напомним, в 2025 году в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%. Впрочем, тарифы на отопление, горячую воду и снабжение природным газом не изменились. В 2025 году отмечено, что с начала года выросла стоимость обслуживания многоэтажек на 10,3%.