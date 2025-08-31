Долги украинцев за ЖКУ ужасают: Госстат озвучил суммы

Украинцы накопили долги за коммуналку / © ТСН.ua

Реклама

Долг украинцев за оплату жилищно-коммунальных услуг, за исключением долга, сформированного на временно оккупированных территориях, к концу второго квартала этого года вырос до 106,6 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Наибольшие долги — за поставку тепловой энергии и горячей воды.

Реклама

Общие долги:

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 35,2 млрд грн

за газ — 32,3 млрд грн

за электроэнергию — 17,1 млрд грн

за холодную воду — 10,2 млрд грн

при правлении многоквартирным домом — 8,8 млрд грн

за вывоз мусора — 3,1 млрд грн

Напомним, в 2025 году в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%. Впрочем, тарифы на отопление, горячую воду и снабжение природным газом не изменились. В 2025 году отмечено, что с начала года выросла стоимость обслуживания многоэтажек на 10,3%.