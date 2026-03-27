Долги за коммуналку в Украине: кому их могут аннулировать

Не все заплатят долги за коммуналку / © ТСН.ua

Верховная Рада приняла закон №13 155, изменяющий подход к начислению коммунальных платежей в Украине.

Об этом сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр — министр развития громад и территорий.

«Если жилье разрушено — начисление коммунальных платежей прекращается. Если поврежден и непригоден для проживания — оплата приостанавливается на этот период», — уточнил он.

Также закон предусматривает особенности урегулирования задолженности, возникшей после 24 февраля 2022 года, в частности, во время временной оккупации, а также определено четкое взаимодействие между органами власти, управляющими и поставщиками услуг для фиксации повреждений и прекращения начислений.

«Эти нормы будут действовать во время военного положения и еще год после его завершения. Дополнительно вводится больше прозрачности: управляющие должны отчитываться по каждому дому. В то же время, закон убирает случаи необоснованных начислений и формирует четкий механизм фиксации ущерба — основу для дальнейшего восстановления и компенсаций», — добавил он.

Напомним, в Украине растет количество неуплаченных долгов за коммуналку, в то же время отдельные коммунальные компании обсуждают возможность сотрудничества с коллекторами для взимания задолженности — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В свою очередь, ресурс Opendatabot.ua, который периодически готовит отчеты в том числе и на тематику задолженности населения за коммуналку, недавно сообщил, что более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги сейчас зафиксировано в Едином реестре должников.