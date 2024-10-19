Долги за коммуналку можно уплатить в рассрочку: украинцам объяснили, как это сделать

Украинцы, накопившие долги за коммуналку, могут уплатить их в рассрочку. У граждан есть возможность оформить договор реструктуризации.

Об этом сказал адвокат Станислав Лифлянчик.

"Если вы знаете, что у вас существует какая-то задолженность и она большая. Если вы понимаете, что одним платежом погасить ее у вас нет возможности и чтобы избежать отключения услуг — я вам рекомендую обратиться к поставщику и просить делать рассрочку или отсрочку с жалованья. Параллельно заплатить столько, сколько сможете. Большинство поставщиков идут навстречу", — сказал он.

Если же долг начислен неправомерно, нужно собрать документы, подтверждающие вашу правоту, и подать заявление на перерасчет задолженности.

Юрист также предостерегает от незаконного подключения к коммунальным сетям. В случае выявления этого факта могут быть начислены штрафы и возбуждено уголовное производство. Лучшим решением в таких ситуациях является обращение к поставщику с официальным заявлением на подключение.

Напомним, в Украине хотят ввести запрет на регистрацию автомобилей для граждан, имеющих задолженности по коммунальным платежам.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть. Больше всего неплательщиков – в Днепропетровской и Харьковской областях.

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