Доллар держится на рекордных пометках: какой курс в банках 24 марта
В обменниках доллар подорожал до 44,18 грн. В банках средний курс 44,11 грн.
Во вторник, 24 марта, официальный курс доллара остался без изменений и составляет 43,82 грн/долл. В обменниках и в банках доллар держится на отметках 44,2-44,4 грн.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.
Доллар в обменниках
Сегодня утром покупка одного доллара в обменниках составляет 44,18 грн., что на 8 коп. больше, чем накануне. Сдать же валюту можно по 44 грн — рост составляет 9 коп.
Доллар в банках
По состоянию на сегодняшнее утро средний курс покупки доллара в банках — 43,72 грн — это на 13 коп. больше, чем днем раньше.
В среднем банки продают доллар по 44,26 грн. Рост составляет 15 коп.
Покупка доллара в банках
«ПриватБанк» — 43,70 грн
Ощадбанк — 43,65 грн
«Укрсиббанк» — 43,75 грн
«ПУМБ» — 43,70 грн
«Кредит Агриколь Банк» — 43,80 грн
«Кредобанк» — 43,81 грн
«Смысл Банк» — 43,80 грн
«обанк» — 43,70 грн
«Идея Банк» — 43,70 грн
Продажа доллара в банках
«ПриватБанк» — 44,20 грн
«Ощадбанк» — 44,25 грн
«Укрсиббанк» — 44,35 грн
«ПУМБ» — 44,30 грн
«Кредит Агриколь Банк» — 44,39 грн
«Кредобанк» — 44,48 грн
«Смысл Банк» — 44,25 грн
«обанк» — 44,30 грн
«Идея Банк» — 44,45 грн
В Monobank доллар сегодня покупают по 43,90 грн., а продают по 44,40 грн.
Напомним, банкир Тарас Лесовой отмечает, что в течение этой недели, 23-29 марта, курс валют в Украине будет находиться в состоянии повышенной динамики. Впрочем, акцентирует он, ситуация будет оставаться контролируемой. Режим «управляемой гибкости» позволит избежать резких скачков курса валют.