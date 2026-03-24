Доллар держится на рекордных пометках: какой курс в банках 24 марта

Курс бакса. / © Getty Images

Реклама

Во вторник, 24 марта, официальный курс доллара остался без изменений и составляет 43,82 грн/долл. В обменниках и в банках доллар держится на отметках 44,2-44,4 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.

Доллар в обменниках

Сегодня утром покупка одного доллара в обменниках составляет 44,18 грн., что на 8 коп. больше, чем накануне. Сдать же валюту можно по 44 грн — рост составляет 9 коп.

Реклама

Доллар в банках

По состоянию на сегодняшнее утро средний курс покупки доллара в банках — 43,72 грн — это на 13 коп. больше, чем днем раньше.

В среднем банки продают доллар по 44,26 грн. Рост составляет 15 коп.

Средний курс доллара в банках по состоянию на 24 марта 2026-го. Данные— Minfin.

Покупка доллара в банках

«ПриватБанк» — 43,70 грн

Ощадбанк — 43,65 грн

«Укрсиббанк» — 43,75 грн

«ПУМБ» — 43,70 грн

«Кредит Агриколь Банк» — 43,80 грн

«Кредобанк» — 43,81 грн

«Смысл Банк» — 43,80 грн

«обанк» — 43,70 грн

«Идея Банк» — 43,70 грн

Продажа доллара в банках

«ПриватБанк» — 44,20 грн

«Ощадбанк» — 44,25 грн

«Укрсиббанк» — 44,35 грн

«ПУМБ» — 44,30 грн

«Кредит Агриколь Банк» — 44,39 грн

«Кредобанк» — 44,48 грн

«Смысл Банк» — 44,25 грн

«обанк» — 44,30 грн

«Идея Банк» — 44,45 грн

В Monobank доллар сегодня покупают по 43,90 грн., а продают по 44,40 грн.

Напомним, банкир Тарас Лесовой отмечает, что в течение этой недели, 23-29 марта, курс валют в Украине будет находиться в состоянии повышенной динамики. Впрочем, акцентирует он, ситуация будет оставаться контролируемой. Режим «управляемой гибкости» позволит избежать резких скачков курса валют.

Реклама