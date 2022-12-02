Доллар дешевеет, а евро, наоборот, прибавляет в цене: курс валют на 2 декабря в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 2 декабря подешевел на 10 копеек – до 39,90 грн за доллар., курс евро к гривне повысился на 10 копеек – до 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн/долл., евро – 40,40 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 39,37 грн.

Стоит отметить, что в обменниках 2 декабря курс гривны к доллару укрепился на 5 копеек – до 40,35 грн/долл., по отношению к евро курс гривни ослаб на 20 копеек – до 41,60 грн/евро.

Также читайте В Верховной Раде сообщили, изменится ли в Украине фиксированный курс доллара до конца года

Ранее директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько заявила, что в декабре в Украине может возникнуть дефицит валюты. В то же время повлияет ли это на курс доллара и каким он будет в этом месяце, она сказала, что спрогнозировать сложно.

Что касается фиксированного курса доллара, то он, по прогнозам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, до конца года вряд ли изменится.

Напомним, что официальный фиксированный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне – 36,57 грн/долл.

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