Доллар дешевеет, а евро, наоборот, прибавляет в цене: курс валют на 2 декабря в "ПриватБанке"

Наличный доллар в "ПриватБанке" подешевел до 39,90 грн.
Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 2 декабря подешевел на 10 копеек – до 39,90 грн за доллар., курс евро к гривне повысился на 10 копеек – до 41,40 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн/долл., евро – 40,40 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 39,37 грн.
Стоит отметить, что в обменниках 2 декабря курс гривны к доллару укрепился на 5 копеек – до 40,35 грн/долл., по отношению к евро курс гривни ослаб на 20 копеек – до 41,60 грн/евро.
Ранее директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько заявила, что в декабре в Украине может возникнуть дефицит валюты. В то же время повлияет ли это на курс доллара и каким он будет в этом месяце, она сказала, что спрогнозировать сложно.
Что касается фиксированного курса доллара, то он, по прогнозам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, до конца года вряд ли изменится.
Напомним, что официальный фиксированный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне – 36,57 грн/долл.
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