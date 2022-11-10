Доллар дешевеет, евро – без изменений: курс валют на 10 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 10 ноября, укрепился на 5 копеек — до 40,65 грн/долл., по отношению к евро курс гривны не изменился и составляет 40,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн/долл., евро – 39,30 грн/евро.

Днем ранее, 9 ноября, курс национальной валюты по отношению к доллару в банковских обменниках составлял 40,70 грн/долл., евро стоил 40,20 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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