Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Доллар дешевеет, евро – без изменений: курс валют на 10 ноября в обменниках

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
422
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Доллар дешевеет, евро – без изменений: курс валют на 10 ноября в обменниках

Фото: УНИАН

Курс гривны в столичных обменниках укрепился до 40,65 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 10 ноября, укрепился на 5 копеек — до 40,65 грн/долл., по отношению к евро курс гривны не изменился и составляет 40,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн/долл., евро – 39,30 грн/евро.

Днем ранее, 9 ноября, курс национальной валюты по отношению к доллару в банковских обменниках составлял 40,70 грн/долл., евро стоил 40,20 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

Читайте также:

Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине

Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
422
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация