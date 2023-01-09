Доллар дешевеет, евро – без изменений: курс валют на 9 января в "ПриватБанке"

Наличный доллар в "ПриватБанке" подешевел до 40,40 грн/долл. Читайте также: Что ждет бюджетников в следующем году, насколько уменьшатся зарплаты В Украине создали сеть банков, которая будет работать в условиях блекаута Стало известно, как будут выплачивать помощь переселенцам в 2023 году

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 9 января, подешевел на 10 копеек – до 40,40 грн за доллар., курс евро к гривне не изменился и составляет 42,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,90 грн/долл., евро – 41,30 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 40,40 грн.

Стоит отметить, что в обменниках после выходных, в понедельник, 9 января, курс гривны к доллару ослаб на 5 копеек – до 40,80 грн/долл., по отношению к евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 42,80 грн/евро. Фиксированный курс доллара, который еще летом прошлого года установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл.

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Напомним, что в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу следующего года он составит 45,8 грн за дол.

В то же время, по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар. Однако, по прогнозам экспертов, курс валют в Украине будет зависеть от событий на фронте.

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