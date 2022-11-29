Доллар дорожает, евро – без изменений: курс валют на 29 ноября в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 29 ноября подорожал на 10 копеек – до 40 грн за доллар., курс евро к гривне не изменился и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн/долл., евро – 40,00 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 39,37 грн.

Стоит отметить, что в Украине прогнозируют возможный дефицит валюты в декабре этого года. Такое мнение высказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Впрочем, каким будет курс доллара в следующем месяце, спрогнозировать сложно, добавила она.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне - 36,57 грн/долл.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе). В свою очередь в МВФ отметили, что в следующем году в Украине возобновится рост экономики, однако он будет очень незначительным.

Читайте также: