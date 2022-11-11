Доллар и евро перед выходными дорожают: курс валют на 11 ноября в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 11 ноября подорожал на 15 копеек – до 40,25 грн/долл., курс евро к гривне стал дороже на 40 копеек – 40,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,75 грн/долл., евро – 39,30 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 37,45 грн.

Стоит отметить, что в обменниках 11 ноября курс гривны к доллару в банковских обменниках укрепился на 5 копеек – до 40,60 грн/долл., по отношению к евро курс гривны подешевел на 30 копеек – до 40,50 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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