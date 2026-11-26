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Доллар и евро подешевели: какой курс установил НБУ на 26 ноября
Официальные курсы доллара и евро приняли направление на снижение.
Национальный банк Украины установил на четверг, 26 ноября, официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 45,27 гривны за доллар — украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 49,53 гривны за один евро — гривна выросла на 7 копеек.
Ранее сообщалось, что ожидаемое послабление доллара США и глобальный бум искусственного интеллекта изменяют баланс сил на валютном рынке. Стратеги крупнейших мировых банков выделили ряд азиатских валют, которые станут наиболее перспективными в 2027 году.
По прогнозу украинского экономиста Олега Пендзина, до конца ноября резких скачков курса доллара не ожидается — возможны только незначительные колебания в пределах 20 копеек.