Доллар и евро подорожали сразу на 1 гривну: курс валют в "ПриватБанке" на 21 сентября

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте 21 сентября подорожал на 1 гривну — до 40,90 грн/долл., по отношению к евро курс гривны также ослаб на 1 гривну — до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,60 грн/долл., евро – 39,90 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн., евро – 37,45 грн.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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