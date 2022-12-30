Доллар и евро подорожали в канун новогодних выходных: курс валют на 30 декабря в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 30 декабря, подорожал на 25 копеек и составляет 40,50 грн за доллар, курс евро к гривне вырос на 20 копеек – до 42,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 41,30 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 40,49 грн.

Следует отметить, что в обменниках 30 декабря доллар стоит 40,80 грн/долл., а евро – 42,75 грн/евро.

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Напомним, что в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу следующего года он составит 45,8 грн за дол. В то же время по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

В свою очередь эксперты также отмечают, что курс валют в Украине в следующем году будет зависеть от событий на фронте.

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