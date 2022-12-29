Доллар и евро поползли вниз: курс валют на 29 декабря в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 29 декабря, подешевел на 5 копеек и составляет 40,25 грн за доллар. Курс евро к гривне подешевел на 20 копеек — до 42,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,75 грн/долл., евро – 41,10 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 40,05 грн.

Стоит отметить, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл. По прогнозам экспертов, до конца 2022 года он на том же уровне и останется.

Также читайте Доллар подешевел: курс валют на 29 декабря в обменниках

Напомним, что в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец следующего года он составит 45,8 грн/долл. В то же время по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

Читайте также: