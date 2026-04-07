Доллар и евро просели: что происходит с курсом валют в Украине

Курс валют в Украине 7 апреля

По состоянию на утро 7 апреля на наличном рынке зафиксировано снижение курса основных валют. Доллар и евро как в обменниках, так и в банках несколько подешевели по сравнению с предыдущим днем.

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 43,60 грн при покупке и 43,49 грн при продаже. Это на 5 копеек и 1 копейку меньше соответственно, чем накануне.

Евро также демонстрирует изменения: в среднем покупают по 50,65 грн (минус 4 копейки), а продают по 50,45 грн (плюс 2 копейки).

В банках ситуация схожая. Средний курс продажи доллара составляет 43,85 грн (снижение на 10–15 копеек), а курс покупки – около 43,40 грн (минус 10 копеек).

Евро в банках можно купить в среднем по 50,74 грн (минус 21 коп.), а сдать – по 50,10 грн (минус 10 коп.).

Среди крупных банков курсы отличаются в зависимости от способа сделки. В частности, ПриватБанк продает доллар по 43,80 грн в кассах и по 43,85 грн безналично. Евро в отделениях стоит 50,70 грн, а при оплате картой - 50,76 грн.

Сбербанк установил курс продажи доллара в мобильном приложении на уровне 43,63 грн, а для карточных операций – 43,95 грн. Евро в приложении стоит 50,49 грн, а безналичный курс достигает 50,90 грн.

В отделениях ПУМБ доллар продают примерно по 43,90 грн., а карточный курс составляет около 43,70 грн. Евро в отделениях банка можно купить по 50,80 грн.

Эксперты отмечают, что такие колебания незначительны и отражают краткосрочную динамику рынка, которая может быстро изменяться под влиянием внутренних и внешних факторов.

Экономисты предупреждают, что, несмотря на текущее незначительное снижение, курс валют в перспективе остается нестабильным.

По словам экономиста Олега Пендзина, в случае проблем с внешним финансированием курс доллара в Украине может вырасти до 50 гривен. Ключевым фактором является получение масштабной финансовой помощи от Европейского Союза, в том числе пакет поддержки объемом около 90 млрд евро.

В то же время, в Национальный банк Украины обращают внимание на инфляционные риски. Глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщал, что инфляция может превысить предварительные прогнозы из-за подорожания энергоносителей.

По его словам, годовая инфляция в феврале уже ускорилась до 7,6%, а основное давление формируют цены на горючее, услуги и сырьевые товары.

Тем не менее, в Нацбанке считают, что ситуация может стабилизироваться благодаря улучшению в энергетическом секторе и сохранению контролируемой монетарной политики.

Также напомним, что с утра 7 апреля крупнейшие украинские сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности, средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась и составляет около 73,98 грн за литр.