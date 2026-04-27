Доллар и евро растут: курс валют на 27 апреля

Евро и доллар синхронно усилили свои позиции по отношению к гривне / © Getty Images

Национальный банк Украины установил официальный курс валют 27 апреля. Гривна несколько ослабила свои позиции.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Официальный курс доллара по отношению к гривне установлен на уровне 44,00 гривны за доллар — подешевел на 6 копеек.

Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,55 гривны за евро.

Курс злотого вырос на 5 копеек и стоит 12,15 грн/злотый.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 44,02/44,05 грн/дол, а к евро — 51,58/51,60 грн/евро.

Напомним, курс доллара и евро в Украине неуклонно растет, поэтому у людей уже нет понятия, когда покупать валюту выгоднее всего. Однако нынешняя цена — не пик. В этом году стоит ожидать курс доллара по 45–46 гривен — предупреждают эксперты.