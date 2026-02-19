Доллар или евро: какую валюту следует покупать украинцам

Валюта. / © УНИАН

Украинское правительство прогнозирует, что в 2026 году курс доллара может колебаться в пределах 42–47 грн за доллар. Валютные резервы НБУ помогают корректировать ситуацию, но не устраняют фундаментальные проблемы

Какую валюту покупать украинцам, имея сбережения десять тысяч гривен, рассказал Новости.LIVE финансовый эксперт Богдан Яремчик.

Он советует выбирать проверенные и ликвидные валюты — часть денег вкладывать в доллары, часть — в евро.

«Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, приобрести 100 баксов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений», — считает эксперт.

По его словам, главное правило — распределять деньги между разными активами. Это, объяснил финансист, помогает снизить риски в ходе экономических потрясений и сохранить большую часть накоплений.

Напомним, ранее эксперты объяснили, стоит ли скупать доллары. Экономист Олег Пендзин призывает обращать внимание на уровень инфляции. Поскольку цены в январе росли медленно (0,7% против 0,8% в декабре), регулятору нет смысла искусственно укреплять гривну.