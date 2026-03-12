Доллар может пробить новую психологическую отметку: прогноз финансиста

Курсы валют в Украине. / © Национальный банк Украины

В Украине последние несколько дней наблюдается ощутимое ослабление гривны по отношению к доллару. На это есть некоторые причины.

Об этом сообщил экономист и финансист Сергей Фурса в эфире «Ранок.LIVE».

По его словам, ослабление гривны связано с глобальным укреплением американского доллара и геополитической напряженностью в мире. В частности, из-за войны войны в Иране. Эксперт говорит, что доллар в последние недели резко укрепился против валют развивающихся стран.

«Если до этого доллар ослабевал, то сейчас он „выстрелил“. Цены до конца года мы ожидаем курс 45,5 грн. Это около 3–5% годовой девальвации», — сказал эксперт.

Курс доллара растет в Украине

В последние несколько дней происходил стремительный рост американского доллара. В частности, по состоянию на 12 марта официальный курс составил 43,97 грн., что на 11 больше, чем днем ранее. Впрочем, в обменниках и банках его стоимость значительно выше. В некоторых финучреждениях курс продажи одного доллара достиг 44,70 грн.

Заметим, еще в начале марта эксперты уже не рекомендовали покупать доллары. Ведь за февраль наличный доллар подешевел на 10 коп. в продаже и покупке. Аналитики прогнозировали, что к середине марта маловероятны значительные изменения курса гривны к доллару или евро. Впрочем, ситуация на Ближнем Востоке внесла свои коррективы.