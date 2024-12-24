Доллар может вырасти до 46-47 грн: инвестбанкир дал прогноз на 2025 год

Рост курса доллара 2025-го до 46-47 гривен – здоровый процесс для экономики Украины, что поможет товаропроизводителям сохранить конкурентоспособность.

Об этом заявил директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиалла.

По его словам, с одной стороны Нацбанку выгодно держать курс достаточно стабильным. Впрочем, у Украины есть существенный дефицит торгового баланса на уровне 15% от ВВП, который перекрывается за счет 40 млрд долларов международной помощи в год. Украина гарантированно получит в следующем году эти деньги.

Это первый раз, когда у нас такая предсказуемость. Это нам тоже добавляет комфорта и для наших макропрогнозов и для нашего инвестирования. Это первый раз во время войны, что мы знаем, мы уверены, что у нас дефицит бюджета будет профинансирован не только на следующий год, а еще на часть 26-го года. Это очень хорошо", — высказался Томаш Фиала.

Он отмечает, что Нацбанку при своей курсовой политике надо обращать внимание на конкурентоспособность местного производителя, "чтобы мы не как-то спонсировали или дотировали импорт зарубежных производителей вместо того, чтобы помогать местному производителю".

"Доллар существенно укрепился. Поэтому для экономики будет здорово, чтобы гривна, я думаю, на следующий год продолжила такой же темп девальвации, как и в текущем. Это примерно на 10%. Это значит, если мы в этом году заканчиваем где-то на 42, если закончим следующий год на уровне 46-47, то в этом ничего плохого не будет. конкурентоспособность", – добавлял директор инвесткомпании Dragon Capital.

Как сообщалось, доллар в Украине начал быстро дорожать – шаткое равновесие, которое длительное время поддерживал Нацбанк, нарушилось. Средний безналичный курс дошел до 42 грн/доллар, а средний наличный оставил этот рубеж сзади.

Читайте также:

Украина получила 1,1 миллиарда долларов от МВФ