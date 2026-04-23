Доллар на максимуме: что происходит с валютой и чего ждать украинцам

Что будет с долларом

Доллар на мировых рынках все сильнее зависит не только от экономики, но и геополитики. Среди главных рисков для американской валюты аналитики называют рост госдолга США, расходы по его обслуживанию и общую турбулентность в мире.

Об этом идет речь в материале Минфин.

Долгое время доллар оставался главной валютой международных расчетов, в том числе и в торговле энергоносителями. Однако в последние годы эта монополия ослабляется. После пандемии, войны РФ против Украины и новых торговых конфликтов, часть стран начала активнее переходить на расчеты в других валютах — в частности в евро, юанях и национальных валютах.

Дополнительное давление на доллар оказывает и рекордный госдолг США. Если в конце 2015 года он составил около 18 трлн. долларов, то весной 2026 года уже превысил 39 трлн. Только его обслуживание стоит около 1 трлн долларов в год. На этом фоне для Вашингтона все важнее становится сохранение доверия инвесторов к американским облигациям и самой валюте.

В то же время, ситуация на Ближнем Востоке пока частично играет в пользу доллара. Из-за удорожания нефти и роста спроса на американскую валюту для расчетов за сырье доллар получает дополнительную поддержку. Также на него работает и повышенный спрос на американские активы как на «тихую гавань» в периоды нестабильности.

Для Украины доллар пока будет оставаться ключевой валютой курсовой привязки, хотя роль евро будет постепенно расти, учитывая объемы помощи от ЕС. Нацбанк, как ожидается, и дальше будет сдерживать резкие колебания курса, чтобы не допустить нового инфляционного шока.

По прогнозу аналитиков, к концу лета или начале осени курс доллара в Украине может приблизиться к 45 грн. В конце года он может выйти на уровень, заложенный в бюджет — около 45,6–45,7 грн за доллар. При этом резкой девальвации гривни не прогнозируют, поскольку НБУ держит ситуацию под контролем.

Эксперты не советуют украинцам поддаваться панике из-за нынешних колебаний. Текущее подорожание доллара называют ситуативным, а основным советом остается диверсификация сбережений, а не ставка всего на одну валюту.

Напомним, курс доллара и евро в Украине неуклонно растет, поэтому у людей уже нет понятия, когда покупать валюту выгоднее всего. Однако нынешняя цена – не пик. В этом году стоит ожидать курс доллара по 45–46 гривен — предупреждают эксперты.