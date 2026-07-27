Доллар неистовствует в обменниках: что происходит с курсом и чего ждать дальше

Доллары и евро / © Национальный банк Украины

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На валютном рынке Украины зафиксированы новые колебания, а официальный курс доллара снова перешел к росту. Причинами девальвации гривны эксперты называют проблемы с экспортом из-за постоянных обстрелов портов и удорожание горючего. В то же время, ситуация с евро стабильная и прогнозируемая.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников, сообщает «Новини.LIVE».

Курс доллара в Украине — чего ждать в ближайшее время

После непродолжительного снижения американская валюта снова начала дорожать. В отдельных обменниках ее уже продают по 45 грн/долл. и дороже.

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Плотников объяснил, что на динамику курса повлияло сокращение экспорта морскими путями. По его словам, регулярные российские обстрелы украинских портов повлекли за собой частичную блокировку судоходства. Из-за высоких рисков для безопасности суда не могут полноценно заходить в порты.

«Прекратился экспорт, прекратилось поступление выручки, то есть валюты сейчас становится меньше. Кроме того, подорожало горючее, поскольку отпала доставка по морю и в то же время выросли цены на мировом рынке. Эти факторы привели к колебаниям курса доллара», — пояснил эксперт.

В то же время, он не ожидает, что в ближайшее время курс доллара превысит отметку 45 грн/долл. По мнению доктора экономических наук, Национальный банк будет использовать доступные инструменты для сдерживания девальвации гривны. Ситуация может измениться только в случае непредвиденных событий, в первую очередь на фронте.

Курс евро в Украине — прогноз эксперта

Официальный курс гривны по отношению к евро уже около месяца остается в относительно стабильном диапазоне. Заметной тенденции к существенному росту или падению пока не наблюдается. Соотношение в главной валютной паре составляет около 1,14 долл./евро, а средняя цена евро в украинских обменниках — 51,35 грн/евро.

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«Сейчас еврозона в определенной степени стабильна, там нет потрясений, которые привели бы к колебанию курса евро. В августе продлится период отпусков в ЕС, поэтому стоит ждать сентября, чтобы увидеть дальнейшую динамику», — рассказал Плотников.

Если соотношение доллара и евро на мировом рынке будет оставаться примерно на нынешнем уровне, официальный курс евро в Украине может колебаться в пределах 50,8 — 51,3 грн/евро. В то же время, по оценке эксперта, в конце июля 2026 года не стоит ожидать резких изменений на валютном рынке.

Кстати, по прогнозу банкира Тараса Лесового, в конце июля и начале августа ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и контролируемой благодаря действиям Нацбанка. Несмотря на повышенный спрос со стороны импортеров, критического дисбаланса нет, а международная помощь и стабильные цены сдерживают рынок от резких скачков, несмотря на потенциальные риски от мировых цен на нефть и военную активность.

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