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Доллар перед Новым годом пошел вверх: курс валют на 30 декабря в обменниках

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Доллар перед Новым годом пошел вверх: курс валют на 30 декабря в обменниках

Фото: Associated Press

Курс гривны в столичных обменниках ослаб до 40,80 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 30 декабря, ослаб на 20 копеек – до 40,80 грн/долл., курс евро по отношению к гривне составляет 42,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 42,00 грн/евро.

Напомним, что официальный фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл. И по прогнозам, таким он уже и останется до конца 2022 года.

В то же время по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар. Как говорит директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, в первые месяцы 2023-го курс доллара может вырасти на 2-3% – на 1-1,2 гривны за доллар. Впрочем, наличный курс в январе-феврале, прежде всего, будет зависеть от событий на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
2521
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