Доллар перевалит за 50, а "минималка" за 11 000: Кабмин готовит украинцев к новым финансовым реалиям

Гривны и доллары / © УНІАН

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Кабинет министров Украины презентовал Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает два сценария развития в зависимости от ситуации на фронте. Чиновники обнародовали прогнозы относительно курса доллара, роста минимальной зарплаты и других ключевых показателей.

Об этом сообщила член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Министр финансов Сергей Марченко презентовал Совету коалиции Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы. Как отметила Василевская-Смаглюк, презентация прошла с участием премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства. Инициатором встречи выступила глава Кабмина.

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Бюджетная декларация на 2027-2029 годы: два сценария

Документ предусматривает два возможных сценария развития событий: завершение войны или ее продолжение. По базовому сценарию, рассчитанному на завершение войны, инфляция в 2027 году прогнозируется на уровне 8,9%, а курс доллара в конце года может достичь 48,3 грн.

Приоритеты правительства

В Министерстве финансов обозначили основные направления Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. Главными задачами остаются сохранение социальной поддержки населения, повышение социальных стандартов и подготовка к вызовам, связанным с восстановлением страны.

В частности, предусмотрено сохранение расходов, заложенных в бюджете 2026 года, включая финансирование программ скрининга, школьного питания, оплаты труда педагогов и демографические инициативы.

Кроме того, правительство намерено внедрять новые государственные политики в зависимости от развития ситуации с безопасностью.

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Повышение минимальной зарплаты

Правительство закладывает поэтапный рост минимальной заработной платы:

в 2027 году — на 10,4%;

в 2028 году — на 8,7%;

в 2029 году — на 7,1%.

Заметим, что на сегодняшний день минимальная зарплата в Украине составляет 8647 грн.

Также ожидается рост прожиточного минимума:

в 2027 году — на 10,9%;

в 2028 году — на 8,9%;

в 2029 году — на 7,1%.

На сегодняшний день прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн.

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За три года минимальная зарплата, по прогнозам, вырастет почти на 29%. Если применить этот рост к текущему уровню в 8647 грн, то размер «минималки» может достигнуть примерно 11 155 грн.

По словам Свириденко, правительство параллельно работает над реформой системы оплаты труда.

В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским также обсуждался вопрос пересмотра зарплат. Для полноценного запуска реформы необходимо около 320 млрд грн, однако первые решения могут быть приняты в ближайшее время.

Каким будет курс доллара

Даже при оптимистическом сценарии правительство прогнозирует постепенное ослабление гривны. Среднегодовой курс доллара может возрасти от 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м. К концу 2029 года, по правительственным прогнозам, доллар может стоить 51,5 грн.

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Расходы бюджета

В 2027 году Украина планирует увеличить объем заимствований. Ожидается, что государственный долг к концу 2026 года составит 106,1% ВВП, а уже в 2027 году — 113%.

Потребность в международном финансировании на 2027 год оценивается в 2 трлн. 134,5 млрд грн. Речь идет о финансовой поддержке от стран G7, Евросоюза, Всемирного банка, Великобритании и МВФ, а также о гранте ЕС и кредите Британии, возврат которого будет осуществляться за счет замороженных российских активов.

В случае прекращения активных боевых действий в этом году правительство ожидает постепенное уменьшение дефицита бюджета:

18,5% ВВП в 2026 году;

17,7% ВВП в 2027 году;

11,1% ВВП в 2028 году;

5,5% ВВП в 2029 году.

По оценкам правительства, наибольший объем расходов придется на 2027 год, после чего они начнут снижаться.

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4,77 трлн грн в 2026 году;

5,05 трлн грн в 2027 году;

4,87 трлн грн в 2028 году;

4,55 трлн грн в 2029 году.

Выплаты военным и уровень ВВП

Свириденко сообщила, что выплату доплаты в размере 10 тыс. грн для тыловых специалистов в армии планируют продлить и в следующем году.

Если мира удастся достичь уже в 2026 году, правительство рассчитывает на ускорение темпов экономического роста. Реальный ВВП, согласно прогнозу, будет расти следующими темпами:

в 2026 году — на 2,6%;

в 2027 году — на 4,5%;

в 2028 году — на 5,3%;

в 2029 году — на 6,7%.

В то же время, номинальный ВВП за этот период может увеличиться с 10,1 трлн грн в 2026 году почти до 15 трлн грн в 2029 году.

Напомним, гривна ослабла из-за спроса, превышающего предложение, и попытки НБУ подготовиться к осенней инфляции. У экспертов есть разные прогнозы: Олег Пендзин ожидает постепенного роста официального курса до 45,6 грн/долл. в июле, в то время как Андрей Шевчишин прогнозирует кратковременную паузу и стабилизацию доллара в пределах 44,5 — 45,2 грн. Андрей Забловский также верит в стабилизацию до конца июня с курсом доллара до 45 грн. и евро до 52,5 грн., объясняя текущие колебания геополитикой и дисбалансом импорта и экспорта. Также фиксируется тренд по переходу к евро как основному ориентиру для финансовой системы.

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