Доллар по 45?: что будет с курсом гривни в ближайшее время — эксперт

Курс доллара и евро в ближайшее время

Реклама

Национальный банк Украины активно вмешивается в валютный рынок, пытаясь сдержать колебания курса валют. Только за прошедшую неделю, до 23 марта, регулятор продал более 1,3 млрд долларов, что является одним из самых больших объемов интервенций с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в еженедельном обзоре.

Спрос на валюту резко возрос

По словам эксперта, ситуация на рынке остается напряженной из-за существенного дисбаланса между спросом и предложением валюты.

Реклама

Среди ключевых причин он называет рост мировых цен на нефть и газ, удорожание импорта и ожидание новых ценовых скачков, а также девальвационные настроения среди бизнеса и населения.

На межбанке спрос вырос, в то время как предложение сократилось, что привело к значительному дефициту валюты.

На наличном рынке ситуация еще более напряженная. Здесь спрос со стороны населения подскочил почти на 45% и может оказаться рекордным за последнее время.

НБУ тратит миллиарды для стабилизации

Чтобы удержать курс, Нацбанк вынужден активно продавать валюту. С начала марта объем интервенций уже превысил 3 млрд. долларов и может достичь 4,5 млрд. долларов к концу месяца.

Реклама

Также регулятор сохранил учетную ставку на уровне 15%, сигнализируя о готовности и дальше жестко контролировать ситуацию.

Каким будет курс валют в ближайшее время

Несмотря на давление на рынок, аналитик прогнозирует относительную стабилизацию курса в краткосрочной перспективе.

Базовый сценарий:

доллар на межбанке — 43,5-44 грн;

наличный курс — 43,75-44,25 грн;

евро — в пределах 50-51 грн.

Если спрос на валюту снизится, в апреле возможно даже незначительное укрепление гривны.

Реклама

В то же время альтернативный сценарий предполагает ослабление гривны:

доллар может вырасти до 44–45 грн;

евро — оставаться вблизи 51 грн и выше.

Влияние на курс гривни внешних факторов

Ключевыми рисками для курса остаются:

ситуация на Ближнем Востоке и цены на энергоносители;

задержка международной финансовой помощи;

внутренние экономические решения, в том числе налоговые конфигурации.

Эксперт отмечает, что нынешняя стабильность курса достигается в значительной степени благодаря вмешательству НБУ, а не рыночному балансу.

«За неделю НБУ влил в рынок 1,344 млрд долларов валютными интервенциями. Это 4-е по размеру интервенции с начала войны. Больше было только к концу 2024, когда перешли на управляемую гибкость и ловили отложенный валютный спрос, и в начале войны в мае 2022 на фоне эмиссионного финансирования экономики», — написал он.

Реклама

Поэтому в ближайшие недели валютный рынок будет оставаться зависимым от действий НБУ и внешнеэкономической ситуации.