Доллар по 46 уже скоро: экономист предупредил о новом скачке курса

Доллар подорожает до 46 гривен / © Getty Images

Курс доллара и евро в Украине неуклонно растет, поэтому у людей уже нет понятия, когда покупать валюту выгоднее всего. Но нынешняя цена — не пик. В этом году стоит ожидать курс доллара по 45–46 гривен.

Такое заявление сделал доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко. Об этом сообщает Київ24.

По словам Александра Савченко, курс доллара по 45-46 гривен украинцы увидят уже в 2026 году. Объяснений этому несколько:

рост цен на топливо и продукцию;

вероятный рост инфляции до более чем 10%;

рекомендация МВФ по курсу в Украине.

«Чем выше инфляция, тем слабее должна быть национальная валюта. Это второй фактор влияния. Третий, не менее весомый — рекомендация МВФ, указывающая на то, что курс гривны сейчас завышен», — рассказал Савченко.

Кроме того, сейчас импорт «бьет» по украинским производителям и вредит торговому балансу.

Исправить ситуацию может только укрепление доллара до уровня 45-46 гривен.

Курс доллара сегодня

По состоянию на 21 апреля курс доллара по НБУ уже превысил отметку 44,1 грн.

Евро вырос до 51,89 грн. Несмотря на существенный рост евро с начала года, украинцы начали отказываться от доллара в пользу этой валюты, хотя покупать ее дороже. Впервые спрос на евро превысил спрос на доллары.

Это объясняется тем, что украинцы теснее интегрируются в Европу, покупают валюту для путешествий по Евросоюзу. Также украинцы стали больше доверять евро из-за того, что финансовая политика США стала менее стабильной.