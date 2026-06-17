Доллар по 50-51 грн будет раньше, чем думает Кабмин: экономист дал свежий прогноз по курсу валют

Финансист объяснил, будет ли обвал гривны до конца года и зачем НБУ «играется» с курсом / © ТСН.ua

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Кабинет министров спрогнозировал курс доллара к 2029 году. Среднегодовой курс доллара правительство прогнозирует на уровне:

44,4 грн. в 2026 году;

50,7 грн. в 2029 году.

При этом в конце 2029 года курс доллара может достигнуть 51,5 грн.

Экономист и финансист Сергей Фурса в эфире Новости.LIVE прокомментировал эти прогнозы правительства и признался, что относится к ним скептически.

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«В наших реалиях сейчас, летом 2026 года, прогноз на конец 2029 года не имеет никакого смысла. Ну, то есть, если мы серьезно разговариваем, то и если у нас нет трудовой повинности сделать хоть какой-то прогноз на 2029 год, если нужно что-то там. Ну вот, написали они этот курс. Может быть, может, не будет», — говорит эксперт.

По его прогнозу, доллар по 50-51 гривне будет, скорее всего, в 2027-2028 годах.

Курс доллара до конца этого года: будет ли обвал гривны

По словам Фурсы, до конца этого года, по разным прогнозам, курс доллара будет составлять 45,5 — 46 грн.

«Далее между 46 и 48 — это две гривны, это пол процента. Ну, то есть это вообще ни о чем. И действительно вот сейчас у нас очень много исторических заголовков: рекордный обвал гривны. Но это всегда движение курса на один где-то отсоток. И все. И побежали кричать, что это рекордный обвал гривны. Но где факто ничего кардинального не происходит», — объяснил он.

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Фурса заверил, что ситуация на валютном рынке «контролируемая Нацбанком абсолютно».

Вред фиксированного курса валют

Эксперт считает, что «фиксированный курс — это ненормально».

«Он (фиксированный курс — Ред.) сейчас есть у нас исключительно из-за войны. Потому что во время войны рыночный курс не существует», — отмечает Фурса.

По его мнению, если бы Нацбанк отстранился от жесткого регулирования прямо сейчас, паника мгновенно разрушила бы финансовую систему. Поэтому эти цифры на табло обменников сегодня и являются единственной возможной экономической реальностью.

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«Нацбанк держит курс. Но это всегда вредно для экономики, особенно когда люди привыкают к тому, что курс фиксирован, и начинают брать валютные кредиты, например, не имея валютных доходов. Мы уже проходили. Поэтому Нацбанк вынужден сейчас пытаться играть между двумя вещами. Во-первых, у вас нет рыночного курса во время войны, потому что есть давление войны. И надо что-то понемногу делать с курсом, чтобы хоть медленно девальвация происходила, компенсируя инфляцию. И для того, чтобы люди не привыкали снова к истории, когда у нас курс гривны зафиксирован, а потом им снова будет очень больно», — подытожил экономист.

Ранее экономисты объяснили, стоит ли покупать иностранную валюту сейчас.

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