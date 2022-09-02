Доллар по 50 гривен и рост цен: что прогнозируют в Кабмине на следующий год

Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

О таких показателях, заложенных в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на свои источники в правительстве.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар.

ВВП Украины на следующий год вырастет на 4,6%. По итогам 2022 года он сократится на 33,2%.

Заложенная в макропрогнозе инфляция по итогам 2023 года должна составить 30,6%. Уровень безработицы, по расчетам Минэкономики, должен составить 28,2%, а средняя зарплата – 18 508 грн.

На основе макропрогноза Минэкономики, Министерство финансов должно составить бюджет на следующий год. Кабмин должен внести текст бюджета в парламент не позже 15 сентября.

Ранее глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Украине удается удерживать финансовую устойчивость, в частности, в банковской, валютной сфере. А рост цен в Украине достаточно умеренный для войны.

Инфляция на потребительском рынке и долги по зарплате - экономические новости

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