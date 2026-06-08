Доллар по 50 гривен и выше: эксперт предупредил о рисках для Украины

Доллар по 50 гривен / © Getty Images

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При неблагоприятном сценарии курс доллара в Украине может возрасти до 50 гривен. Более того, курс доллара может даже превысить 50 гривен.

Об этом заявил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире День.LIVE.

Курс доллара в Украине может превысить 50 гривен

По словам Руслана Черного, курс гривны во время войны во многом зависит от ситуации на фронте и объемов международной поддержки Украины.

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Нынешнюю стабильность валютного рынка обеспечивают Национальный банк Украины и помощь международных партнеров.

Однако в случае ухудшения ситуации безопасности или экономической ситуации может произойти существенное ослабление гривны.

«Если Россия возобновит свое наступление или возникнут проблемы с международной помощью, то курс может вырасти до 47–48 гривен за доллар… Если Трамп снова что-то выкинет или Европа скажет, что больше не будет давать траншей, то курс взлетит более 50 грн», — заявил Руслан Черный.

Эксперт добавил, что удивительно, что во время войны в Украине держится довольно хороший курс доллара.

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Курс доллара в Украине: последние новости

Напомним, ситуация на валютном рынке Украины остается напряженной: в июне прогнозируется постепенное удорожание американской валюты. По базовому сценарию экономического эксперта Андрея Забловского курс будет находиться в режиме «контролируемой изменчивости» без резких скачков.

Ожидается, что наличный доллар будет колебаться в пределах 44,50-44,90 грн, а безналичный — от 44,30 до 44,50 грн.

В то же время экономист Олег Пендзин дает более острый прогноз. Он считает, что официальный курс в конце месяца приблизится к отметке 44,0 грн/доллар, из-за чего наличный курс в продаже может достигнуть 45 грн. В случае возникновения панического спроса со стороны населения и массовой скупки валюты, табло в обменниках способны даже преодолеть этот психологический предел.

В целом эксперты сходятся во мнении: плавный рост курса неизбежен из-за текущих экономических реалий. Однако, главным предохранителем от обвальной девальвации выступает Национальный банк Украины. Регулятор полностью контролирует ситуацию и готов гасить избыточный спрос и стабилизировать рынок путём регулярных интервенций из золотовалютных резервов.

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