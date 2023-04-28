Доллар по 50: произойдет ли стремительное падение украинской валюты — прогноз эксперта

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ не видит причин для того, чтобы в Украине произошло резкое падение национальной валюты.

Об этом он сказал в комментарии "Главреду".

По словам эксперта, курс доллара в Украине в ближайшее время может вырасти не более чем на 10%, и никак не достигнет отметок 46 или 50 гривен за доллар.

При этом он подчеркнул, что стабильность гривны зависит от поступления международной финансовой помощи и успехов ВСУ.

“Если будет проведено успешное наступление украинской армии на фронтах, то, скорее всего, национальная валюта удержит свои позиции где-то на уровне 37 гривен за доллар. Однако это будет только при условии одновременного получения международной помощи и продолжения здравой экономической политики”, — спрогнозировал Алексей Кущ.

По его мнению, курс доллара будет колебаться в коридоре от 36 до 46 гривен за доллар.

"Это только ориентировочный прогноз, поскольку существует достаточно большое количество факторов влияния, которые просто невозможно просчитать", — отметил эксперт.

Напомним, эксперты отмечают, что гривня несколько укрепилась за счет финансовой помощи от западных партнеров. Сейчас курс гривны к доллару и официальный, и рыночный практически сравнялся.

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