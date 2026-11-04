Доллар по 60 грн и «золотое» топливо: экономист раскрыл шоковый сценарий в случае задержки помощи Запада

Доллар по 50–60 гривен и подорожание горючего: тревожный прогноз экономиста Олега Пендзина / © ТСН

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В Украине может существенно увеличиться курс доллара — до 50–60 гривен, а инфляция достичь 25–30%. Такой сценарий возможен, если возникнут проблемы с международной финансовой помощью.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью «Новости.LIVE».

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По словам экономиста, сейчас Украина во многом зависит от финансовой поддержки международных партнеров. В частности макрофинансовая помощь остается основным источником пополнения валютных резервов Национального банка.

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Эксперт отметил, что НБУ уже продал почти 6 млрд долларов из резервов, пытаясь сдерживать колебания курса гривны и инфляционное давление.

Из-за значительных затрат на поддержку валютного рынка Нацбанк уже пересмотрел прогноз международных резервов на конец года. Если раньше ожидалось, что они составят 70 млрд долларов, то теперь прогноз снизили до 61 млрд долларов.

Эксперт предупредил, что задержка или сокращение международной помощи могут создать серьезные проблемы для украинской экономики.

«Если проблемы начнутся с этой помощью, у нас покатится валютный курс, потому что у Национального банка Украины не будет резервов для того, чтобы поддерживать тот валютный курс, который есть. А это будет означать инфляцию», — объяснил Пендзин.

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По его оценке, в случае реализации такого сценария украинцам придется столкнуться со значительным удорожанием валюты.

«Мы будем видеть курс по 50, по 60, мы будем с вами видеть инфляцию 25-30%», — подчеркнул экономист.

Пендзин предупредил, что в случае удорожания валюты соответственно подорожает горючее, а затем все товары.

«При курсе 45,4 у нас литр дизеля стоит больше 100 грн. Сколько будет стоить литр дизеля, который едет как импорт из Европы при курсе условно 60. И считайте, что будет с другими ценами», — объяснил экономист.

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Ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил, что украинцам следует готовиться к ухудшению экономического положения: до конца года доллар может вырасти до 50 грн, а по самому худшему сценарию — до 80 грн.

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