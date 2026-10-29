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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Доллар по 80 грн: экономист предупредил, по какому сценарию гривну ждет обвал

Экономист дал тревожный прогноз по курсу гривны до конца года.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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От 50 до 80 грн за доллар: экономист дал тревожный прогноз по курсу гривны

От 50 до 80 грн за доллар: экономист дал тревожный прогноз по курсу гривны

Украинцам стоит готовиться к ухудшению экономического положения: до конца года доллар может вырасти до 50 грн, а по самому худшему сценарию — до 80 грн.

Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передают «Новости.LIVE».

Эксперт прокомментировал данные СМИ, что курс доллара до конца этого года составит 50 грн.

«Это по всей вероятности. Думаю, у НБУ есть возможность сделать курс немного лучше. Но ситуация достаточно критична», — признал Алексей Кущ.

Он объяснил, что Нацбанк — единственный продавец валюты. И продает его за счет золотовалютных резервов. А валютные резервы наполняются за счет уменьшающейся внешней помощи.

«У НБУ есть чуть больше 10 млрд долларов, чтобы сдерживать падение гривны. Он тратит в месяц 4 млрд. Ну, то есть на 2-2,5 месяца этих денег хватит. А затем вопрос будет решаться за счет того, поступят ли новые средства со стороны западных партнеров. А если будет задержка помощи или ее недостаточные объемы, Нацбанк будет достаточно существенно девальвировать курс. Здесь есть четкая корреляция между динамикой внешней помощи и курсом», — рассказывает эксперт.

По словам финансиста, если восстановится поток денег со стороны западных стран в сторону Украины, тогда курс можно будет стабилизировать в диапазоне 46-48 грн за доллар.

  • Если ситуация будет не столь оптимистична с внешней финансовой помощью, тогда другой коридор — 48-50.

  • Ну, а выход за 50 — это возможно при полном прекращении внешней финансовой поддержки.

«Тогда Национальный банк начнет отпускать гривну в такой свободный такой полет. И там уже перемены могут быть совсем другие. Но это мы рассматриваем пессимистический сценарий, если не будет внешней помощи», — предположил Алексей Кущ.

Каким будет курс доллара, если будет перемирие

В разговоре о возможном перемирии Кущ также предположил, что в случае отсутствия западной помощи после прекращения огня курс доллара может достичь 80 грн.

Раньше мы писали, какими будут цены на топливо до конца 2026 года.

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