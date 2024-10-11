Доллар подорожает: каким будет курс в конце 2024 года – начале 2025-го

В декабре текущего года американская валюта подорожает до 42,5 гривен, а в следующем году – до 48 гривен.

Об этом сказал исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире День Live.

По его словам, 45 гривен за доллар было заложено в бюджет, а Нацбанк будет следить за заложенными в документ макроэкономическими курсами.

"Это раньше у нас был один курс, который закладывался в бюджет, второй, который формировался на рынке. По сути, единственным источником поставки валюты на внутренний рынок Украины является интервенция НБУ", — пояснил он.

Напомним, Национальный банк Украины в прошлом году отказался от фиксации официального курса гривны по отношению к доллару. За это время доллар подорожал почти на 13% по ряду причин.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Национальный банк Украины продолжит политику управляемой гибкости, но возвращаться к плавающему курсу пока рано. В то же время, НБУ будет избегать резких изменений курса гривны к доллару.

Читайте также: