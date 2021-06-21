Доллар показал рекордный рост со времен пандемии: евро и британский фунт подешевели

Индекс доллара вырос почти на 2% за три дня.
После заседания Федеральной резервной системы США доллар показал рекордный рост со времен обвала рынков из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Investing.com.
Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевых валют мира, вырос почти на 2% за три дня.
Зато курс евро к доллару снизился с 1,22 до 1,187 доллара за евро. Это — новый минимум за последние два месяца.
Потерял 0,3% к американской валюте также и британский фунт. Он торгуется на самом низком значении за 6 недель.
Напомним, в США планируют создать электронный доллар.