Доллар продолжает дешеветь: курс валют на 11 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 11 ноября, укрепился на 5 копеек – до 40,60 грн/долл., по отношению к евро курс гривны подешевел на 30 копеек – до 40,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,15 грн/долл., евро – 39,50 грн/евро.

Напомним, что днем ранее, 10 ноября, курс национальной валюты по отношению к доллару в банковских обменниках составлял 40,65 грн/долл., евро стоил 40,20 грн/евро.

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Следует отметить, что официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл. В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

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