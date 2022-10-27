Доллар продолжает дешеветь: курс валют на 27 октября в обменниках

Курс доллара в обменниках 27 октября подешевел на 15 копеек – до 40,15 грн., курс евро к гривне подорожал на 30 копеек – до 39,60 грн.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 38,40 грн за евро.

Стоит отметить, что днем ранее, 26 октября, курс гривны к доллару в банковских обменниках составлял 40,40 грн/долл., а евро стоил 39,40 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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