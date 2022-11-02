Доллар продолжает движение в сторону подорожания: курс валют на 2 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 2 ноября ослаб на 20 копеек – до 40,40 грн/долл., по отношению к евро курс гривны не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,70 грн/долл., евро – 38,50 грн/евро.

Днем ранее, 1 ноября, курс гривны к доллару в обменниках составил 40,20 грн/долл., а евро стоил 39,50 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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