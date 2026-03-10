- Дата публикации
Категория
Деньги
Доллар снова вырос в цене: какой курс в банках 10 марта
Доллар пересек отметку в 44 гривны. Некоторые банки продают его по 44,35 грн.
Во вторник, 10 марта, в украинских банках снова повысился курс доллара . Средний курс покупки и продажи вырос на 15 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.
Во вторник, 10 марта, НБУ установил официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 43,90 грн за доллар — это на 17 коп. больше, чем в понедельник.
Курс доллара
Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin , составляет 44,20 грн — рост на 15 коп. Сдать валюту можно по курсу 44,05 грн, что больше на 20 коп.
Сегодня в банках в среднем доллар покупают по 43,70 грн, а продают по 44,20 грн — это больше на 15 коп.
Покупка доллара в банках
«ПриватБанк» — 43,50 грн
«Ощадбанк» — 43,70 грн
«Укрсиббанк» — 43,65 грн
«ПУМБ» — 43,60 грн
Райффайзен Банк — 43,45 грн
«МТБ Банк» — 43,70 грн
«Укрсиббанк» — 43,66 грн
«А-банк» — 43,50 грн
«Кредит Агриколь Банк» — 43,65 грн
Продажа доллара в банках
«ПриватБанк» — 44,10 грн
«Ощадбанк» — 44,15 грн
«Укрсиббанк» — 44,25 грн
«ПУМБ» — 44,20 грн
Райффайзен Банк — 44,05 грн
«МТБ Банк» — 44,20 грн
«Укрсиббанк» — 44,25 грн
«А-банк» — 44,20 грн
«Кредит Агриколь Банк» — 44,35 грн
В Monobank доллар сегодня покупают по 44,73 грн, а продают по 44,23 грн.
Напомним, 6 марта Венгрия захватила инкассаторов «Ощадбанка», а вместе с ними — миллионы долларов и евро. Эксперт Тарас Лесовой признал, что этот захват потенциально мог повлиять на баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке Украины.