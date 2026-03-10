ТСН в социальных сетях

684
2 мин

Доллар снова вырос в цене: какой курс в банках 10 марта

Доллар пересек отметку в 44 гривны. Некоторые банки продают его по 44,35 грн.

Елена Капник
Курс доллара.

Курс доллара. / © Национальный банк Украины

Во вторник, 10 марта, в украинских банках снова повысился курс доллара . Средний курс покупки и продажи вырос на 15 коп.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.

Во вторник, 10 марта, НБУ установил официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 43,90 грн за доллар — это на 17 коп. больше, чем в понедельник.

Курс доллара

Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin , составляет 44,20 грн — рост на 15 коп. Сдать валюту можно по курсу 44,05 грн, что больше на 20 коп.

Сегодня в банках в среднем доллар покупают по 43,70 грн, а продают по 44,20 грн — это больше на 15 коп.

Курс валют в банках по состоянию на 10 марта 2026-го. Фото: minfin.com.ua

Покупка доллара в банках

  • «ПриватБанк» — 43,50 грн

  • «Ощадбанк» — 43,70 грн

  • «Укрсиббанк» — 43,65 грн

  • «ПУМБ» — 43,60 грн

  • Райффайзен Банк — 43,45 грн

  • «МТБ Банк» — 43,70 грн

  • «Укрсиббанк» — 43,66 грн

  • «А-банк» — 43,50 грн

  • «Кредит Агриколь Банк» — 43,65 грн

Продажа доллара в банках

  • «ПриватБанк» — 44,10 грн

  • «Ощадбанк» — 44,15 грн

  • «Укрсиббанк» — 44,25 грн

  • «ПУМБ» — 44,20 грн

  • Райффайзен Банк — 44,05 грн

  • «МТБ Банк» — 44,20 грн

  • «Укрсиббанк» — 44,25 грн

  • «А-банк» — 44,20 грн

  • «Кредит Агриколь Банк» — 44,35 грн

В Monobank доллар сегодня покупают по 44,73 грн, а продают по 44,23 грн.

Напомним, 6 марта Венгрия захватила инкассаторов «Ощадбанка», а вместе с ними — миллионы долларов и евро. Эксперт Тарас Лесовой признал, что этот захват потенциально мог повлиять на баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке Украины.

684
