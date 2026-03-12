ТСН в социальных сетях

Доллар стремительно вырос в цене: какой курс в банках 12 марта

В украинских банках курс продажи одного доллара достиг 44,70 грн.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс доллара.

Курс доллара. / © УНИАН

В четверг, 12 марта, официальный курс доллара вырос на 11 копеек. Он составляет 43,97 грн. за дол. В обменниках и в банках доллар пересек отметку далеко за 44,5 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.

Национальный банк установил официальный курс доллара по отношению к гривне — 43,97 грн. Впрочем, некоторые банки покупают доллар по 44,00 грн, а продают по 44,70 грн.

Курс доллара в обменниках

Средний курс покупки доллара в обменниках составляет 44,35 грн - это на 26 копеек выше, чем накануне утром.

Сдать валюту в обменниках сегодня можно по курсу 44,15 грн. Эта цифра увеличилась на 23 коп.

Курс доллара в банках

По состоянию на сегодняшнее утро средний курс покупки доллара в банках – 43,87 грн – это на 13 коп. больше, чем днем раньше.

В среднем банки продают доллар по 44,45 грн. Рост составляет 22 коп.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что к середине марта значительные изменения курса гривны к доллару маловероятны. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснял это тем, что гривня на время оказалась в зоне относительной стабильности. В частности, благодаря внутреннему фактору, где сформировались благоприятные сезонные тренды.

Средний курс доллара в банках по состоянию на 12 марта 2026-го. Данные— Minfin.

Покупка доллара в банках

  • «ПриватБанк» – 43,80 грн

  • «Ощадбанк» – 43,85 грн

  • «Укрсиббанк» - 43,85 грн

  • «ПУМБ» - 43,80 грн

  • Райффайзен Банк - 44,00 грн

  • «Кредобанк» - 43,91 грн

  • «Смысл Банк» - 43,95 грн

  • «обанк» - 43,70 грн

  • «Идея Банк» – 44,00 грн

Продажа доллара в банках

  • «ПриватБанк» - 44,40 грн

  • Ощадбанк - 44,30 грн

  • «Укрсиббанк» - 44,49 грн

  • «ПУМБ» - 44,40 грн

  • Райффайзен Банк - 44,60 грн

  • «Кредобанк» - 44,58 грн

  • «Смысл Банк» - 44,50 грн

  • «обанк» - 44,40 грн

  • «Идея Банк» – 44,70 грн

В Monobank доллар сегодня покупают по 43,96 грн., а продают по 44,43 грн.

