Доллар стремительно вырос в цене: какой курс в банках 12 марта

Курс доллара. / © УНИАН

Реклама

В четверг, 12 марта, официальный курс доллара вырос на 11 копеек. Он составляет 43,97 грн. за дол. В обменниках и в банках доллар пересек отметку далеко за 44,5 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.

Национальный банк установил официальный курс доллара по отношению к гривне — 43,97 грн. Впрочем, некоторые банки покупают доллар по 44,00 грн, а продают по 44,70 грн.

Реклама

Курс доллара в обменниках

Средний курс покупки доллара в обменниках составляет 44,35 грн - это на 26 копеек выше, чем накануне утром.

Сдать валюту в обменниках сегодня можно по курсу 44,15 грн. Эта цифра увеличилась на 23 коп.

Курс доллара в банках

По состоянию на сегодняшнее утро средний курс покупки доллара в банках – 43,87 грн – это на 13 коп. больше, чем днем раньше.

В среднем банки продают доллар по 44,45 грн. Рост составляет 22 коп.

Реклама

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что к середине марта значительные изменения курса гривны к доллару маловероятны. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснял это тем, что гривня на время оказалась в зоне относительной стабильности. В частности, благодаря внутреннему фактору, где сформировались благоприятные сезонные тренды.

Средний курс доллара в банках по состоянию на 12 марта 2026-го. Данные— Minfin.

Покупка доллара в банках

«ПриватБанк» – 43,80 грн

«Ощадбанк» – 43,85 грн

«Укрсиббанк» - 43,85 грн

«ПУМБ» - 43,80 грн

Райффайзен Банк - 44,00 грн

«Кредобанк» - 43,91 грн

«Смысл Банк» - 43,95 грн

«обанк» - 43,70 грн

«Идея Банк» – 44,00 грн

Продажа доллара в банках

«ПриватБанк» - 44,40 грн

Ощадбанк - 44,30 грн

«Укрсиббанк» - 44,49 грн

«ПУМБ» - 44,40 грн

Райффайзен Банк - 44,60 грн

«Кредобанк» - 44,58 грн

«Смысл Банк» - 44,50 грн

«обанк» - 44,40 грн

«Идея Банк» – 44,70 грн

В Monobank доллар сегодня покупают по 43,96 грн., а продают по 44,43 грн.