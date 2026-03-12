- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Доллар стремительно вырос в цене: какой курс в банках 12 марта
В украинских банках курс продажи одного доллара достиг 44,70 грн.
В четверг, 12 марта, официальный курс доллара вырос на 11 копеек. Он составляет 43,97 грн. за дол. В обменниках и в банках доллар пересек отметку далеко за 44,5 грн.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.
Национальный банк установил официальный курс доллара по отношению к гривне — 43,97 грн. Впрочем, некоторые банки покупают доллар по 44,00 грн, а продают по 44,70 грн.
Курс доллара в обменниках
Средний курс покупки доллара в обменниках составляет 44,35 грн - это на 26 копеек выше, чем накануне утром.
Сдать валюту в обменниках сегодня можно по курсу 44,15 грн. Эта цифра увеличилась на 23 коп.
Курс доллара в банках
По состоянию на сегодняшнее утро средний курс покупки доллара в банках – 43,87 грн – это на 13 коп. больше, чем днем раньше.
В среднем банки продают доллар по 44,45 грн. Рост составляет 22 коп.
Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что к середине марта значительные изменения курса гривны к доллару маловероятны. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснял это тем, что гривня на время оказалась в зоне относительной стабильности. В частности, благодаря внутреннему фактору, где сформировались благоприятные сезонные тренды.
Покупка доллара в банках
«ПриватБанк» – 43,80 грн
«Ощадбанк» – 43,85 грн
«Укрсиббанк» - 43,85 грн
«ПУМБ» - 43,80 грн
Райффайзен Банк - 44,00 грн
«Кредобанк» - 43,91 грн
«Смысл Банк» - 43,95 грн
«обанк» - 43,70 грн
«Идея Банк» – 44,00 грн
Продажа доллара в банках
«ПриватБанк» - 44,40 грн
Ощадбанк - 44,30 грн
«Укрсиббанк» - 44,49 грн
«ПУМБ» - 44,40 грн
Райффайзен Банк - 44,60 грн
«Кредобанк» - 44,58 грн
«Смысл Банк» - 44,50 грн
«обанк» - 44,40 грн
«Идея Банк» – 44,70 грн
В Monobank доллар сегодня покупают по 43,96 грн., а продают по 44,43 грн.