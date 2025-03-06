Доллар упал до трехмесячного минимума из-за тарифных войн Трампа

Доллар США находится на самом низком уровне за три предыдущих месяца из-за опасений об обострении торговой войны, который начал президент США Дональд Трамп против Канады, Китая и других стран.

Об этом пишет Reuters.

Во время выступления перед Конгрессом он заявил о том, что будут введены новые "зеркальные" пошлины и другие меры по выравниванию торгового баланса страны.

После этих заявлений курс доллара резко просел: индекс доллара по отношению к корзине основных валют снизился до 105,46 пункта, что стало самым слабым показателем с 6 декабря.

Инвесторы опасаются, что рост тарифов подорвет перспективы экономики США, уже демонстрирующей признаки замедления.

"Хотя пошлины теоретически должны способствовать укреплению доллара, инвесторы больше беспокоятся о долгосрочном риске стагфляции и возможном ухудшении темпов экономического роста", — пишут журналисты.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет предупредил, что Соединенные Штаты готовы начать войну с Китаем.

Угроза Гегсета прозвучала после того, как во вторник вечером Китай заявил, что готов дать отпор, если США намерены развязать торговую или тарифную войну — вскоре после того, как первоначальный 10-процентный тариф Трампа на китайский импорт был удвоен до 20%.

"Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", — заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Китай быстро отреагировал на новые пошлины, объявив о повышении импортных пошлин на ряд американских сельскохозяйственных и пищевых продуктов на 10-15%.

Кроме того, в отношении 25 американских компаний были введены экспортные и инвестиционные ограничения по соображениям национальной безопасности.