Доллар упал и продолжает терять позиции — к чему готовиться (график)

Доллар стремительно падает / © Associated Press

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Индекс доллара США снижается третий день подряд — 21 мая он опустился до 99,7, самого низкого уровня за последние две недели. Это произошло на фоне ожидания встречи министров финансов стран G7, где инвесторы надеются получить сигналы, будет ли правительство США мириться с последующим ослаблением доллара.

Об этом говорится в материале tradingeconomics.

«Растут слухи о возможном ослаблении доллара, особенно после сообщений о предстоящих переговорах между Японией, Южной Кореей и США по поводу валютной политики. К этому прилагаются денежные трудности в самих США. Президент Дональд Трамп пытается убедить республиканцев в Конгрессе поддержать масштабное снижение налогов, но пока безуспешно — некоторые ключевые политики выступают против законопроекта», — говорится в сообщении.

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Индекс доллара США снижается третий день подряд

Еще один удар по доллару — снижение кредитного рейтинга США агентством Moody’s до уровня Aa1 (ранее было самое высокое — Aaa). Причины — растущий государственный долг и дефицит бюджета.

Доллар ослаб по отношению ко многим валютам, больше всего — к японской иене и евро.

Напомним, курс валют на 22 мая свидетельствует о том, что 1 доллар США равняется 41,45 грн. (-5 коп.).

А финансовые аналитики спрогнозировали, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. НБУ поддерживает курс американской валюты на уровне 41,5 грн.

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