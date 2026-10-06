Доллар установил исторический максимум: эксперт рассказал, каким будет курс до конца года

Курс валют / © Associated Press

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Официальный курс доллара в Украине 6 октября поднялся до 45,5 грн., обновив исторический максимум. В то же время, эксперт считает, что эта отметка не свидетельствует о резких изменениях в экономике и прогнозирует, что до конца года американская валюта не достигнет 46 грн.

Об этом рассказал основатель и президент инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак в комментарии РБК-Украина.

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По словам эксперта, на ослабление гривны одновременно влияют несколько факторов. Среди них — ситуация с безопасностью, усиление российских атак, сокращение экспорта и уменьшение валютной выручки, в частности из-за проблем с экспортными маршрутами.

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Отдельно Козак обратил внимание на ситуацию в украинской металлургии, сокращение производства и соответствующее уменьшение экспортных поступлений. В то же время, часть утраченной валютной выручки компенсирует международная помощь.

Эксперт подчеркнул, что сама отметка в 45 грн за доллар не является критической для экономики. По его мнению, это скорее психологический уровень, тогда как у Национального банка достаточно инструментов для влияния на валютный рынок.

«Это плавная девальвация, которая была запланирована», — объяснил Козак.

В то же время резкого скачка курса до конца 2026 года эксперт не ожидает. По его прогнозу, к концу года доллар будет стоить около 45,8 грн.

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Козак также отметил, что само по себе подорожание доллара на несколько процентов не должно существенно ускорить инфляцию. Он прогнозирует, что по итогам года она будет близка к 10%.

Что касается сбережений, эксперт советует не держать все средства в одной валюте. Среди возможных вариантов он назвал диверсификацию между гривневыми инструментами, долларом и евро, например, 50% в гривневых инструментах и по 25% в долларах и евро.

Как мы писали, курс доллара в Украине в октябре, по прогнозам экономистов, продолжит расти. Базовый сценарий предусматривает наличный курс в пределах 45,5–46 грн за доллар, а при неблагоприятном развитии событий возможно дальнейшее ослабление гривны. Эксперты увязывают риски с перебоями внешнего финансирования, военной эскалацией и ударами по инфраструктуре.

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