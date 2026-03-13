ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
196
Время на прочтение
2 мин

Доллар установил исторический максимум: какой курс в банках 13 марта

Официальный курс доллара пробил психологический предел в 44,00 грн, а средний курс продаж в банках достиг 44,55 грн.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курсы валют. / © УНИАН

Нацбанк рекордно повысил стоимость доллара. Официальный курс 13 марта составляет 44,16 грн за доллар, что является историческим максимумом.

Каков курс доллара в банках и обменниках 13 марта, мониторил ТСН.ua.

НБУ установил курс доллара на сегодняшний день на уровне 44,16 грн — это на +19 коп больше, чем днем ранее. Американская валюта растет несколько дней.

Курс доллара в банках

По состоянию на утро средний курс покупки доллара в банках — 43,98 грн — это на 9 коп. больше, чем накануне. Впрочем, продают банки доллар в среднем по 44,55 — рост составляет 8 коп.

Динамика среднего курса валют в банках. Данные: Minfin.

Динамика среднего курса валют в банках. Данные: Minfin.

Покупка доллара в банках

  • «ПриватБанк» — 43,90 грн

  • Ощадбанк — 43,95 грн

  • «Укрсиббанк» — 44,00 грн

  • «ПУМБ» — 44,00 грн

  • Райффайзен Банк — 44,00 грн

  • «МТБ Банк» — 44,00 грн

  • «Смысл Банк» — 44,05 грн

  • «обанк» — 43,90 грн

  • «Идея Банк» — 44,00 грн

Продажа доллара в банках

  • «ПриватБанк» — 44,50 грн

  • «Ощадбанк» — 44,45 грн

  • «Укрсиббанк» — 44,65 грн

  • «ПУМБ» — 44,60 грн

  • Райффайзен Банк — 44,53 грн

  • «МТБ Банк» — 44,50 грн

  • «Смысл Банк» — 44,55 грн

  • «обанк» — 44,60 грн

  • «Идея Банк» — 44,70 грн

В Monobank доллар сегодня покупают по 44,13 грн, а продают по 44,63 грн.

Курса доллара

Финансист Сергей Фурса высказал мнение о том, что доллар может пробить новую психологическую отметку уже к концу 2026-го. В частности, в течение нескольких дней наблюдается ослабление гривны по отношению к доллару, но это не предел.

Член совета Нацбанка Василий Фурман подчеркнул, что прогнозный курс доллара в 45 грн, заложенный в государственном бюджете, является лишь техническим расчетом и не означает автоматического обесценивания гривны. до этого уровня.

Дата публикации
Количество просмотров
196
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie