- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 2 мин
Доллар установил исторический максимум: какой курс в банках 13 марта
Официальный курс доллара пробил психологический предел в 44,00 грн, а средний курс продаж в банках достиг 44,55 грн.
Нацбанк рекордно повысил стоимость доллара. Официальный курс 13 марта составляет 44,16 грн за доллар, что является историческим максимумом.
Каков курс доллара в банках и обменниках 13 марта, мониторил ТСН.ua.
НБУ установил курс доллара на сегодняшний день на уровне 44,16 грн — это на +19 коп больше, чем днем ранее. Американская валюта растет несколько дней.
Курс доллара в банках
По состоянию на утро средний курс покупки доллара в банках — 43,98 грн — это на 9 коп. больше, чем накануне. Впрочем, продают банки доллар в среднем по 44,55 — рост составляет 8 коп.
Покупка доллара в банках
«ПриватБанк» — 43,90 грн
Ощадбанк — 43,95 грн
«Укрсиббанк» — 44,00 грн
«ПУМБ» — 44,00 грн
Райффайзен Банк — 44,00 грн
«МТБ Банк» — 44,00 грн
«Смысл Банк» — 44,05 грн
«обанк» — 43,90 грн
«Идея Банк» — 44,00 грн
Продажа доллара в банках
«ПриватБанк» — 44,50 грн
«Ощадбанк» — 44,45 грн
«Укрсиббанк» — 44,65 грн
«ПУМБ» — 44,60 грн
Райффайзен Банк — 44,53 грн
«МТБ Банк» — 44,50 грн
«Смысл Банк» — 44,55 грн
«обанк» — 44,60 грн
«Идея Банк» — 44,70 грн
В Monobank доллар сегодня покупают по 44,13 грн, а продают по 44,63 грн.
Курса доллара
Финансист Сергей Фурса высказал мнение о том, что доллар может пробить новую психологическую отметку уже к концу 2026-го. В частности, в течение нескольких дней наблюдается ослабление гривны по отношению к доллару, но это не предел.
Член совета Нацбанка Василий Фурман подчеркнул, что прогнозный курс доллара в 45 грн, заложенный в государственном бюджете, является лишь техническим расчетом и не означает автоматического обесценивания гривны. до этого уровня.