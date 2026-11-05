Доллар в Украине побил рекорд: что происходит с гривной и почему вмешался НБУ

Доллар / © Associated Press

Реклама

Курс доллара в Украине обновил исторический максимум, а в обменниках американская валюта подорожала еще более ощутимо. Эксперты заговорили об ажиотаже и возможных ошибках Нацбанка. В то же время сам регулятор уверяет: оснований для столь резкого роста наличного курса нет.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина, которое выяснило, почему доллар стремительно дорожает и как на ситуацию реагирует Национальный банк.

Реклама

Еще в конце сентября и октябре официальный курс преимущественно держался около 44,6 грн за доллар. Однако в конце месяца гривня резко ослабла: уже 28 октября доллар стоил 45,6 грн, а 4 ноября установил новый рекорд – 45,67 грн.

Реклама

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак убежден, что проблема заключается не столько в самом подорожании валюты, сколько в скорости этого процесса.

"Проблема не в девальвации, а в резком падении, которое произошло в размере 1,5-2% за несколько дней, а это очень много", - пояснил эксперт.

По его словам, резкие колебания курса создают неопределенность для бизнеса, банков и населения. А когда добавляются сообщения о проблемах с международной помощью, экспортом и государственными финансами, спрос на валюту может еще больше возрасти.

Почему доллар резко подорожал и возник ли ажиотаж

В Национальном банке объясняют ослабление гривны двумя основными факторами: валюты на рынке стало меньше, а желающих ее приобрести больше.

Реклама

Спрос возрос, в частности, после восстановления части бюджетных расходов, ранее ограничивавшихся в пределах правительственной экономии. Речь идет и о возмещении НДС предприятиям.

В то же время, предложение иностранной валюты сдерживают проблемы с экспортом и блокирование портов.

По мнению Козака, именно на этом фоне резкий рост курса мог спровоцировать ажиотаж среди населения.

"Когда на таком фоне агент слышит еще и о резком росте курса доллара, он сразу бежит в обменник за валютой и начинается ажиотаж", - отметил он.

Реклама

Эксперт обратил внимание на показательную деталь: наличный доллар в обменниках стоил больше чем на гривну дороже, чем на межбанковском рынке. По его убеждению, такой разрыв свидетельствует о чрезмерной реакции населения на девальвацию, которую НБУ мог сдержать.

В Нацбанке ситуацию оценивают по-другому.

Регулятор признает, что спрос на наличную валюту увеличился, однако объясняет это сезонными факторами и обновлением месячных лимитов на ее приобретение. Кроме того, в НБУ считают, что отдельные участники рынка без достаточных оснований завысили курсы покупки и продажи доллара.

Чтобы проверить реальную потребность банков в наличных, Нацбанк предложил им обменять безналичные доллары на наличные.

Результат оказался красноречивым: 3 ноября НБУ предложил 100 млн долларов, однако банки подали заявки всего на 14 млн долларов.

«Нацбанк удовлетворил заявки банков в полном объеме, следовательно, экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продажи иностранной валюты финансовыми учреждениями нет», — пояснили в регуляторе.

Аналогичную операцию провели 4 ноября, еще одну запланировали на 5 ноября.

Мог ли Нацбанк не допустить скачка доллара

Тарас Козак считает, что у регулятора было достаточно возможностей для сдерживания резкого падения гривны.

Один из главных инструментов – международные резервы Украины, которые, по приведенным данным, составляют 47,1 млрд долларов. До конца года, как отмечает эксперт, Нацбанк ожидает их увеличения до более чем 60 млрд долларов.

Впрочем, регулятор и так активно поддерживал валютный рынок. Только за рабочую неделю 26–30 октября он продал на межбанке 1,8 млрд долларов — рекордный объем интервенций.

По мнению Козака, резкая девальвация может в конечном счете потребовать даже больших затрат резервов, чем постепенное сдерживание курсовых колебаний.

Эксперт также предлагает использовать другие инструменты, в частности, ограничение покупки валюты для некритического импорта и более активную работу с банками.

В НБУ же подчеркивают: регулятор не ставит целью удерживать доллар на конкретной отметке. Его задача – сглаживать чрезмерные колебания и поддерживать стабильность валютного рынка.

В то же время в Нацбанке убеждены, что после обеспечения банков необходимыми наличными экономическими основаниями для существенного разрыва между наличным и безналичным курсами нет.

Доллар может вырасти до 60 гривен: прогноз экономиста

Напомним, экономист Олег Пендзин предупредил, что в случае проблем с международной финансовой помощью курс доллара в Украине может подскочить до 50–60 грн, а инфляция — до 25–30%.

По его словам, НБУ уже потратил почти 6 млрд долларов из резервов в поддержку гривны. В то же время, прогноз международных резервов на конец года снизился с 70 до 61 млрд долларов.

Эксперт подчеркнул, что сокращение внешнего финансирования может повлечь за собой резкую девальвацию гривны, а следом — подорожание импортного горючего и других товаров. В то же время, это лишь возможный негативный сценарий, а не гарантированный прогноз.

Новости партнеров