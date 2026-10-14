Доллар вырос до самого высокого уровня с мая 2025 года — в чем причина

Доллары США / © Associated Press

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Доллар США укрепился до самого высокого уровня более чем из-за инфляции в Соединенных Штатах. Ведь трейдеры увеличили ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снова повысит процентные ставки.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В среду, 14 октября, индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 0,5% и превысил предыдущий пик, зафиксированный в ноябре. Показатель достиг самого высокого уровня с мая 2025 года.

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Согласно данным Бюро статистики труда США, потребительские цены в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с августом. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 3,7%, тогда как аналитики прогнозировали 3,6%. Цены росли быстрыми темпами за пять месяцев, в частности из-за подорожания горючего.

«Высшее, чем ожидалось, инфляция оказала доллару поддержку этого утра, поскольку трейдеры закладывают в прогнозы дальнейшее усиление политики ФРС», — отметил валютный трейдер Monex Inc. Эндрю Гезлетт.

Почему доллар продолжает расти

Доллар укрепляется уже пятую неделю подряд. За этот период он прибавил почти 3,5% — это самая длинная серия роста с начала 2025 года.

Одним из факторов стали ожидания по процентным ставкам. В прошлом месяце ФРС впервые за три года повысила их, а теперь рынок закладывает в прогнозы примерно два последующих повышения к концу января. Вероятность очередного повышения уже в октябре оценивается примерно в 50%.

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«Ожидания по поводу заседания ФРС в октябре быстро изменились», — заявил стратег Bank of America Алекс Коэн.

По его словам, инфляция оказалась значительно выше большинства прогнозов, что придало доллару дополнительный импульс для роста.

Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0,3% за месяц. Аналитики ожидали повышения на 0,2%.

На поддержку доллара также влияют высокие цены на нефть из-за войны войны в Иране и усиление беспокойства по поводу финансовых и политических рисков во Франции. Это повышает спрос на доллар как защитный актив. Война также способствует росту доходности облигаций на мировых рынках.

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Евро и другие валюты дешевеют по отношению к доллару

14 октября все валюты стран группы G10 ослабли по отношению к доллару США. Евро подешевел на 0,7%, продолжив понижение в октябре.

По оценке руководителя направления исследований и стратегии валют G10 в Credit Agricole Валентена Маринова, евро может и дальше испытывать наибольшее давление из-за ухудшения перспектив государственных финансов в Европе.

Шведская крона стала самой слабой валютой среди G10 по итогам дня, потеряв 1%. Японская иена снизилась на 0,4% — до 158,93 иены за доллар. На нее давят более низкие процентные ставки в Японии и высокие цены на энергоносители.

Рост разницы между процентными ставками в США и других странах играет в пользу американской валюты. Поэтому аналитики Уолл-стрит пересматривают свои прогнозы по доллару.

Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) свидетельствуют, что за неделю до 6 октября спекулятивные трейдеры увеличили ставки на дальнейшее укрепление доллара. Общий объем таких позиций превысил 35 млрд. долларов.

Напомним, в Украине доллар и евро потеряли в цене, а гривна усилилась. Также НБУ установил официальный курс валют на четверг, 15 октября. Доллар потерял в цене 10 коп., евро уменьшился на 9 коп., а стоимость злотого осталась без изменений.

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