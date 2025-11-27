Доллары со звездочкой: что обозначает этот символ на купюре

Доллары. / © Getty Images

Украинцы могут встретить необычные купюры доллара, имеющие звездочку возле серийного номера. Они не отличаются от обычной наличности, но могут принести дополнительную прибыль.

О том, что следует знать украинцам о долларах со звездочкой, сообщают Новости.LIVE.

Такие купюры американского доллара попадаются в обращение. В Бюро гравировки и печати США отмечают, что даже использование высокотехнологичного оборудования не сводит к нулю вероятность сбоя или поломки при изготовлении бумажных денег.

Когда купюра печатается с повреждением, ее приходится заменять. Поскольку серийный номер не может повторяться, возле него проставляют специальный маркер – звездочку. Этот символ является индикатором того, что банкнота заменила другую, которая была повреждена во время печати.

На номинальную стоимость такая особенность дизайна не влияет. Впрочем, если такую купюру продавать коллекционерам, можно заработать больше, чем в случае обычного обмена долларов в банке.

Не только звездочка у серийного номера делает американскую валюту немного дороже в Украине для коллекционеров. Еще одна особенность, которая может повлиять на стоимость – красивое сочетание номера. Например, с повторением одинаковых цифр, с чередованием или отражением, со многими нулями подряд и т.д.

Напомним, мы писали о том, какие доллары невозможно обменять в Украине. Речь идет о специфических номиналах американской валюты, а также о банкнотах в определенном физическом состоянии. Так, в США выпускались банкноты номиналом, значительно выше привычных 100 долларов - купюры в 500, 1 000, 5 000 и даже 10 000 долларов.