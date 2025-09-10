Доллары в шоколаде: таможенники перехватили рекордную сумму контрабандной валюты

Таможня остановила контрабанду валюты в Канаду, спрятанную в шоколадных пакетах / © Государственная таможенная служба Украины

Украинские таможенники предотвратили попытку незаконно вывезти валюту из Украины в Канаду.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Международная почтовая отправка, следовавшая из Украины в Канаду, сразу привлекла внимание таможенников. В декларации было указано совсем непонятное: «образец/18/1.5/17 долларов США».

Во время таможенного досмотра и открылась настоящая «начинка» посылки. Внутри были металлические миски, лекарственное средство и несколько упаковок из-под шоколадных изделий. В этих упаковках скрывалась настоящая изюминка — 35 100 долларов США и 7 350 канадских долларов. В пересчете по курсу НБУ на день пересылки это составляет 1 675 925 гривен.

Таможенники отмечают, что это одна из крупнейших сумм, найденных в международных почтовых отправлениях за последнее время.

«Согласно статье 18 Всемирной почтовой конвенции, среди прочего запрещается вкладывать в международные почтовые отправления монеты, банкноты и другие ценные предметы без объявленной ценности, если это не предусмотрено национальным законодательством стран отправления и назначения», — пояснили таможенники.

Поэтому Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Средства изъяты до решения суда.

