Доллары в шоколаде: таможенники перехватили рекордную сумму контрабандной валюты
Украинские таможенники изъяли рекордную сумму валюты, направлявшейся в Канаду
Украинские таможенники предотвратили попытку незаконно вывезти валюту из Украины в Канаду.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Международная почтовая отправка, следовавшая из Украины в Канаду, сразу привлекла внимание таможенников. В декларации было указано совсем непонятное: «образец/18/1.5/17 долларов США».
Во время таможенного досмотра и открылась настоящая «начинка» посылки. Внутри были металлические миски, лекарственное средство и несколько упаковок из-под шоколадных изделий. В этих упаковках скрывалась настоящая изюминка — 35 100 долларов США и 7 350 канадских долларов. В пересчете по курсу НБУ на день пересылки это составляет 1 675 925 гривен.
Таможенники отмечают, что это одна из крупнейших сумм, найденных в международных почтовых отправлениях за последнее время.
«Согласно статье 18 Всемирной почтовой конвенции, среди прочего запрещается вкладывать в международные почтовые отправления монеты, банкноты и другие ценные предметы без объявленной ценности, если это не предусмотрено национальным законодательством стран отправления и назначения», — пояснили таможенники.
Поэтому Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Средства изъяты до решения суда.
