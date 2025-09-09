- Дата публикации
Доля инвестгруппы ICU на рынке НПФ достигла 19% по размеру активов в управлении Актуально
К 20-летию негосударственного пенсионного обеспечения в Украине инвестгруппа ICU представила находящиеся под ее управлением результаты работы НПФ.
Рынок НПФ в Украине.
По состоянию на 30 июня 2025:
активы всех негосударственных пенсионных фондов составляют 6,2 млрд. грн.;
участниками являются более 887 тыс. граждан, из которых 92 тыс. уже получили или продолжают получать выплаты;
общая сумма пенсионных взносов - 3,5 млрд грн,
пенсионных выплат - 2 млрд грн,
инвестиционный доход всех фондов - более 5,3 млрд грн.
( Данные НКЦБФР: отчет за II кв. 2025 г. )
Результаты ICU
Активы 6 НПФ в управлении ICU составляют 1,17 млрд грн, что на 103 млн грн (+10%) больше, чем в начале 2025 года.
Число участников этих фондов превышает 124 тыс. человек.
КУА ICU также администрирует 5 НПФ из почти 81 тыс. участников.
Доля ICU на рынке достигла 19% по размеру активов с учетом НПФ НБУ или 32% без его учета.
Лидерские позиции фондов под управлением ICU
По объему активов в десятку крупнейших НПФ Украины входят:
«Укрэксимбанк» - 4 место,
«Династия» - 5 место,
«Эмерит-Украина» – 6 место.
По относительному приросту активов в 2025 году:
«Забота» - 1 место,
«Династия» – 3 место.
Доходность для участников
Все 6 НПФ с начала управления ICU обеспечили чистую доходность, превышающую рост официального курса гривны по отношению к доллару США, а результаты 5 фондов обгоняют и инфляцию. Это гарантирует участникам сохранение покупательной способности, надежность и защищенность пенсионных сбережений.
"Наш опыт доказывает: пенсионные накопления могут оставаться надежными и прибыльными даже в условиях неразвитого фондового рынка, финансовых кризисов и ограниченного круга финансовых инструментов", - отметил Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами инвестгруппы ICU.
Справка
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. География интересов группы – развивающиеся рынки.
Более 15 лет ICU является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Группа также является лидером на рынке управления активами и пенсионными сбережениями.