Рынок НПФ в Украине.

По состоянию на 30 июня 2025:

активы всех негосударственных пенсионных фондов составляют 6,2 млрд. грн.;

участниками являются более 887 тыс. граждан, из которых 92 тыс. уже получили или продолжают получать выплаты;

общая сумма пенсионных взносов - 3,5 млрд грн,

пенсионных выплат - 2 млрд грн,

инвестиционный доход всех фондов - более 5,3 млрд грн.

( Данные НКЦБФР: отчет за II кв. 2025 г. )

Результаты ICU

Активы 6 НПФ в управлении ICU составляют 1,17 млрд грн, что на 103 млн грн (+10%) больше, чем в начале 2025 года.

Число участников этих фондов превышает 124 тыс. человек.

КУА ICU также администрирует 5 НПФ из почти 81 тыс. участников.

Доля ICU на рынке достигла 19% по размеру активов с учетом НПФ НБУ или 32% без его учета.

Лидерские позиции фондов под управлением ICU

По объему активов в десятку крупнейших НПФ Украины входят:

«Укрэксимбанк» - 4 место,

«Династия» - 5 место,

«Эмерит-Украина» – 6 место.

По относительному приросту активов в 2025 году:

«Забота» - 1 место,

«Династия» – 3 место.

Доходность для участников

Все 6 НПФ с начала управления ICU обеспечили чистую доходность, превышающую рост официального курса гривны по отношению к доллару США, а результаты 5 фондов обгоняют и инфляцию. Это гарантирует участникам сохранение покупательной способности, надежность и защищенность пенсионных сбережений.

"Наш опыт доказывает: пенсионные накопления могут оставаться надежными и прибыльными даже в условиях неразвитого фондового рынка, финансовых кризисов и ограниченного круга финансовых инструментов", - отметил Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами инвестгруппы ICU.

Справка

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. География интересов группы – развивающиеся рынки.

Более 15 лет ICU является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Группа также является лидером на рынке управления активами и пенсионными сбережениями.